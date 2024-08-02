Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 2 августа

В седьмой день Олимпийских игр 2024 года между атлетами со всех уголков планеты разыграют аж 25 комплектов наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Соревнования 2 августа с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024

Синхронисты Олег Колодий и Даниил Коновалов будут соревноваться в прыжках в воду с 10:30. Восемь мужских дуэтов сразятся за награды в синхронных выступлениях на трехметровом трамплине. На чемпионате мира в этом году они заняли 6-е место.

Дзюдоистка Кристина Гоман в 11 часов начнет выступления в категории свыше 78 кг. Первой ее соперницей будет нидерландка Марит Кампс. Украинка на пути в финал должна одолеть четырех оппоненток.

Боксер Александр Хижняк вечером выйдет в ринг на четвертьфинальный поединок. В весовой категории до 80 кг он будет противостоять бразильцу Вандерлею де Соузе Перейре. В свою очередь целый ряд отечественных легкоатлетов во главе с Ярославой Магучих стартуют на Играх в квалификации.

Список медальных соревнований 2 августа на Олимпиаде-2024

В пятницу многие финалы проведут на воде. Четыре комплекта наград разыграют в академической гребле, еще четыре – в парусном спорте, а синхронисты сразятся за медали на 3-метровом трамплине. В плавании же определят еще трех чемпионов.

стрельба из винтовки в трех позициях, 50 м, женщины, 10:30

синхронные прыжки, трамплин, 3 м, мужчины, 12:00

академическая гребля, пары, мужчины, 12:30

академическая гребля, пары, женщины, 12:42

академическая гребля, двойки парные легкого веса, мужчины, 13:02

парусный спорт, лодки-скифы, женщины, 13:13

академическая гребля, двойки парные легкого веса, женщины, 13:22

парусный спорт, лодки-скифы, мужчины, 14:13

прыжки на батуте, женщины, 14:50

конный спорт, командный конкур, 15:00

парусный спорт, виндсерфинг, женщины, 15:03

парусный спорт, виндсерфинг, мужчины, 15:23

бадминтон, микст, 16:00

дзюдо, свыше 100 кг, мужчины, 17:00

дзюдо, свыше 78 кг, женщины, 17:00

стрельба из лука, микст, 17:43

теннис, микст, 20:00

прыжки на батуте, мужчины, 20:50

фехтование, шпага, мужские команды, 21:30

плавание, свободный стиль, 50 м, мужчины, 21:30

плавание, 200 м на спине, женщины, 21:36

плавание, комплексный стиль, 200 м, мужчины, 21:43

бег, 10000 м, мужчины, 22:20

велогонки BMX, мужчины, 22:35

велогонки BMX, женщины, 22:50

Где смотреть Олимпийские игры 2 августа

Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 – "Суспильне" – сделает акцент на соревнованиях украинских спортсменов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на футболе, баскетболе и теннисе. Другие командные виды и остальные соревнования будут транслировать линейка телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 2 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.