Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 2 августа
В седьмой день Олимпийских игр 2024 года между атлетами со всех уголков планеты разыграют аж 25 комплектов наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Соревнования 2 августа с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024
Синхронисты Олег Колодий и Даниил Коновалов будут соревноваться в прыжках в воду с 10:30. Восемь мужских дуэтов сразятся за награды в синхронных выступлениях на трехметровом трамплине. На чемпионате мира в этом году они заняли 6-е место.
Дзюдоистка Кристина Гоман в 11 часов начнет выступления в категории свыше 78 кг. Первой ее соперницей будет нидерландка Марит Кампс. Украинка на пути в финал должна одолеть четырех оппоненток.
Боксер Александр Хижняк вечером выйдет в ринг на четвертьфинальный поединок. В весовой категории до 80 кг он будет противостоять бразильцу Вандерлею де Соузе Перейре. В свою очередь целый ряд отечественных легкоатлетов во главе с Ярославой Магучих стартуют на Играх в квалификации.
Список медальных соревнований 2 августа на Олимпиаде-2024
В пятницу многие финалы проведут на воде. Четыре комплекта наград разыграют в академической гребле, еще четыре – в парусном спорте, а синхронисты сразятся за медали на 3-метровом трамплине. В плавании же определят еще трех чемпионов.
- стрельба из винтовки в трех позициях, 50 м, женщины, 10:30
- синхронные прыжки, трамплин, 3 м, мужчины, 12:00
- академическая гребля, пары, мужчины, 12:30
- академическая гребля, пары, женщины, 12:42
- академическая гребля, двойки парные легкого веса, мужчины, 13:02
- парусный спорт, лодки-скифы, женщины, 13:13
- академическая гребля, двойки парные легкого веса, женщины, 13:22
- парусный спорт, лодки-скифы, мужчины, 14:13
- прыжки на батуте, женщины, 14:50
- конный спорт, командный конкур, 15:00
- парусный спорт, виндсерфинг, женщины, 15:03
- парусный спорт, виндсерфинг, мужчины, 15:23
- бадминтон, микст, 16:00
- дзюдо, свыше 100 кг, мужчины, 17:00
- дзюдо, свыше 78 кг, женщины, 17:00
- стрельба из лука, микст, 17:43
- теннис, микст, 20:00
- прыжки на батуте, мужчины, 20:50
- фехтование, шпага, мужские команды, 21:30
- плавание, свободный стиль, 50 м, мужчины, 21:30
- плавание, 200 м на спине, женщины, 21:36
- плавание, комплексный стиль, 200 м, мужчины, 21:43
- бег, 10000 м, мужчины, 22:20
- велогонки BMX, мужчины, 22:35
- велогонки BMX, женщины, 22:50
Где смотреть Олимпийские игры 2 августа
Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 – "Суспильне" – сделает акцент на соревнованиях украинских спортсменов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на футболе, баскетболе и теннисе. Другие командные виды и остальные соревнования будут транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 2 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 1 августа на Олимпиаде-2024.