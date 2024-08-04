Олімпіада-2024: підсумки дня 4 серпня та медальний залік

Сербський тенісист Новак Джоковіч виграв дебютне "золото" в одиночному розряді. У фіналі балканець здолав іспанського тенісиста Карлоса Алькараса в двох сетах (7:6, 7:6). Раніше в колекції Джоковіча була лише бронзова олімпійська нагорода.

Україна здобула дві нагороди в стрибках у висоту. Світова рекордсменка Ярослава Магучіх виграла змагання з результатом 2.00 м. Натомість її співвітчизниця Ірина Геращенко розділила бронзову медаль з австралійською атлеткою Елеанор Паттерсон.

Метальник молота Михайло Кохан виборов "бронзу" в дисципліні. У найкращій спробі українець відправив спортивний снаряд на 79.39 м. Переможцем змагань став канадець Ітан Катцберг, який метнув молот аж на 84.12 м.

Американський спринтер Ноа Лайлз виграв стометрівку з часом 9.79 секунд. Кішейн Томпсон із Ямайки показав той же час, але призерів розділили п'ять (!) тисячних. Бронзова нагорода дісталася Фреду Керлі зі США.

Інші фінали одним рядком

американський гольфіст Скотті Шеффлер переміг в індивідуальній першості

Джессіка фон Бредов-Верндл із Німеччини виграла індивідуальний гран-прі з виїздки (фрістайл)

італійки Сара Еррані та Ясміне Паоліні тріумфували в парному розряді жіночого тенісу

Крістен Фолкнер зі США здобула "золото" в шосейному велоспорті

китайський бадмінтоніст Фань Чженьдун виграв індивідуальні змагання чоловіків

кореєць Кім У Чін переміг в особистій першості в стрільбі з лука

гімнаст Ян Лю з Китаю тріумфував у вправі на кільцях

тайванський дует Лі Яна та Ван Чі-Ліня виграв парні змагання у бадмінтоні

чилійка Франсіска Кроветто Хадід тріумфувала в стендовій стрільбі

Кайлія Немур із Алжиру перемогла в гімнастичній вправі з різновисокими брусами

філіппінський гімнаст Карлос Едріель Юло виграв змагання з опорного стрибка

шведка Сара Сйострьом тріумфувала в запливі на 50 м вільним стилем

Боббі Фінке зі США переміг на дистанції 1500 м вільним стилем у плаванні

чоловіча збірна Японії з фехтування виграла командний турнір у рапірі

Китай тріумфував у чоловічій естафеті 4x100 м комплексним стилем

збірна США перемогла в жіночій естафеті 4x100 м комплексом

Сполучені Штати вийшли в лідери командного заліку. Американці здобули 71 нагороду, зокрема 19 золотих. Збірна Китаю завоювала стільки ж "золота", але медалей іншого ґатунку виборола значно менше (45 загалом). Замикають трійку найкращих господарі змагань – Франція здобула 44 нагороди (12 золотих).