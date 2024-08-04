Олімпіада-2024: підсумки дня 4 серпня та медальний залік

Дев'ятий день змагань на Олімпійських іграх у Парижі завершився. 4 серпня розіграли два десятка комплектів нагород, а українці поповнили скарбничку трьома медалями.
Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.
Сербський тенісист Новак Джоковіч виграв дебютне "золото" в одиночному розряді. У фіналі балканець здолав іспанського тенісиста Карлоса Алькараса в двох сетах (7:6, 7:6). Раніше в колекції Джоковіча була лише бронзова олімпійська нагорода.
Україна здобула дві нагороди в стрибках у висоту. Світова рекордсменка Ярослава Магучіх виграла змагання з результатом 2.00 м. Натомість її співвітчизниця Ірина Геращенко розділила бронзову медаль з австралійською атлеткою Елеанор Паттерсон.
Метальник молота Михайло Кохан виборов "бронзу" в дисципліні. У найкращій спробі українець відправив спортивний снаряд на 79.39 м. Переможцем змагань став канадець Ітан Катцберг, який метнув молот аж на 84.12 м.
Американський спринтер Ноа Лайлз виграв стометрівку з часом 9.79 секунд. Кішейн Томпсон із Ямайки показав той же час, але призерів розділили п'ять (!) тисячних. Бронзова нагорода дісталася Фреду Керлі зі США.
американський гольфіст Скотті Шеффлер переміг в індивідуальній першості
Джессіка фон Бредов-Верндл із Німеччини виграла індивідуальний гран-прі з виїздки (фрістайл)
італійки Сара Еррані та Ясміне Паоліні тріумфували в парному розряді жіночого тенісу
Крістен Фолкнер зі США здобула "золото" в шосейному велоспорті
китайський бадмінтоніст Фань Чженьдун виграв індивідуальні змагання чоловіків
кореєць Кім У Чін переміг в особистій першості в стрільбі з лука
гімнаст Ян Лю з Китаю тріумфував у вправі на кільцях
тайванський дует Лі Яна та Ван Чі-Ліня виграв парні змагання у бадмінтоні
чилійка Франсіска Кроветто Хадід тріумфувала в стендовій стрільбі
Кайлія Немур із Алжиру перемогла в гімнастичній вправі з різновисокими брусами
філіппінський гімнаст Карлос Едріель Юло виграв змагання з опорного стрибка
шведка Сара Сйострьом тріумфувала в запливі на 50 м вільним стилем
Боббі Фінке зі США переміг на дистанції 1500 м вільним стилем у плаванні
чоловіча збірна Японії з фехтування виграла командний турнір у рапірі
Китай тріумфував у чоловічій естафеті 4x100 м комплексним стилем
збірна США перемогла в жіночій естафеті 4x100 м комплексом
Сполучені Штати вийшли в лідери командного заліку. Американці здобули 71 нагороду, зокрема 19 золотих. Збірна Китаю завоювала стільки ж "золота", але медалей іншого ґатунку виборола значно менше (45 загалом). Замикають трійку найкращих господарі змагань – Франція здобула 44 нагороди (12 золотих).
До слова, раніше Хижняк пробився у фінал Олімпійських ігор у напівважкій вазі боксу.
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