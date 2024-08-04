Олимпиада-2024: итоги дня 4 августа и медальный зачет

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл дебютное "золото" в одиночном разряде. В финале балканец одолел испанского теннисиста Карлоса Алькараса в двух сетах (7:6, 7:6). Раньше в коллекции Джоковича была только бронзовая олимпийская награда.

Украина получила две награды в прыжках в высоту. Мировая рекордсменка Ярослава Магучих выиграла соревнование с результатом 2.00 м. Зато ее соотечественница Ирина Геращенко разделила бронзовую медаль с австралийской атлеткой Элеанор Паттерсон.

Метатель молота Михаил Кохан завоевал "бронзу" в дисциплине. В лучшей попытке украинец отправил спортивный снаряд на 79.39 м. Победителем соревнований стал канадец Итан Катцберг, метнувший молот аж на 84.12 м.

Американский спринтер Ноа Лайлз выиграл стометровку со временем 9.79 секунд. Кишейн Томпсон из Ямайки показал то же время, но призеров разделили пять (!) тысячных. Бронзовая награда досталась Фреду Керли из США.

Другие финалы одной строчкой

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Кристен Фолкнер из США завоевала "золото" в шоссейном велоспорте

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кореец Ким У Чин победил в личном первенстве в стрельбе из лука

гимнаст Ян Лю из Китая триумфовал в упражнении на кольцах

тайваньский дуэт Ли Яна и Ван Чи-Линя выиграл парные соревнования в бадминтоне

чилийка Франсиско Кроветто Хадид триумфовала в стендовой стрельбе

Кайлия Немур из Алжира победила в гимнастическом упражнении с разновысокими брусьями

филиппинский гимнаст Карлос Эдриэль Юло выиграл соревнования по опорному прыжку

шведка Сара Сьестрем триумфовала в заплыве на 50 м вольным стилем

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мужская сборная Японии по фехтованию выиграла командный турнир в рапире

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сборная США победила в женской эстафете 4x100 м

Соединенные Штаты вышли в лидеры командного зачета. Американцы получили 71 награду, в том числе 19 золотых. Сборная Китая завоевала столько же "золота", но медалей другого сорта завоевала гораздо меньше (45 в целом). Замыкают тройку лучших хозяева соревнований – Франция завоевала 44 награды (12 золотых).