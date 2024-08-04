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Олімпіада-2024: Джоковіч тріумфував у фіналі тенісного турніру

Париж, Неділя 04 серпня 2024 18:04
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Олімпіада-2024: Джоковіч тріумфував у фіналі тенісного турніру Фото: Новак Джоковіч дійшов до олімпійського "золота" в 37 років (x.com/ITFTennis)
Автор: Антон Федорців

Сербський тенісист Новак Джоковіч переграв іспанця Карлоса Алькараса у фіналі Олімпійських ігор 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, теніс, фінал, чоловіки

Джоковіч – Алькарас – 2:0 (7:6, 7:6)

У стартовому сеті обидва спортсмени зосередилися на власних подачах. Проте, не забували про максимальний опір на чужих. Показовим став дев'ятий гейм, коли Алькарас 5 разів був близький до брейка, але серб щоразу знаходив резерви відігратися.

У дванадцятому геймі сетбол на подачі іспанця мав Джоковіч. Утім, опонент відігрався і прогнозовано перевів партію в тай-брейк. А ось там боротьби не вийшло. Після рівного початку (3:3) балканець швидко пішов у відрив і не дозволив Алькарасу набрати бодай пункт.

За тим же сценарієм зірки провели другий сет. Обидва чатували на помилки один одного, але набирали очки лише на власних подачах. Не дивно, що й цього разу Джоковіч і Алькарас дійшли до тай-брейку. Тільки тепер першим мав подавати іспанський тенісист.

Серб швидко повів 2:0, а після оперативного камбеку піренейця захопив ініціативу остаточно. Алькарас почав помилятися, а досвідчений суперник похибками відразу ж скористався. Джоковіч створив запас на чотири матчболи, але реалізував першу ж спробу та став олімпійським чемпіоном Парижа.

Для 37-річного сербського тенісиста олімпійська нагорода стала першою у кар'єрі. Рекордсмен за кількістю перемог на турнірах серії "Гренд Слем" досі мав у колекції лише "бронзу" Пекіна-2008. Тепер Джоковіч здобув золоту медаль, Алькарас задовольнився "сріблом", а італієць Лоренцо Музетті виграв бронзову нагороду.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 3 серпня на Олімпіаді-2024.

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