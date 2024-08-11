Олимпиада-2024: Мчедлидзе не смог выиграть для Украины медаль

Украинский борец вольного стиля Мурази Мчедлидзе проиграл азербайджанцу Магомедхану Магомедову стычку за бронзовую награду на Олимпийских играх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Олимпиада-2024, свободная борьба, до 97 кг, стычка за 3-е место, мужчины

Мчедлидзе – Магомедов – 0:10

Начали поединок соперники осторожно. В середине отрезка Мчедлидзе пропустил проход в ноги азербайджанского борца. Магомедов получил за выпад 2 балла плюс еще один пункт за пассивные действия украинца.

Перед перерывом кавказец увеличил преимущество до пяти очков. На старте же второго периода два неудачных выпада Мчедлидзе подвели Магомедова вплотную к победе. В конце концов еще одна атака азербайджанского борца привела к разгромной победе.

Итак, Магомедов стал бронзовым призером Олимпиады-2024. В свою очередь Мчедлидзе в итоговом зачете занял 5-е место. Сборная Украины завершила Игры с 12-ю медалями.

Кто такой Мурази Мчедлидзе

Уроженец Днепра, первым тренером стал отец. В 2014 году завоевал титул чемпиона Европы среди юниоров.

Цвета сборной Украины на молодежном уровне защищал на чемпионатах мира и Европы (2017). На обоих турнирах завоевал бронзовые медали. Финишировал на 5-й позиции на Европейских играх-2019. Дважды занял 5-е место на взрослых чемпионатах мира (2021, 2023).

Младший брат Давид занимался футболом и вольной борьбой. Крупнейшим карьерным достижением отца Гурама стала "бронза" европейского первенства в составе сборной Грузии (2000).