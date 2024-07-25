Олімпіада-2024: хто нестиме прапор України на церемонії відкриття

За день до офіційного старту Олімпійських ігор 2024 року визначився перший прапороносець збірної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 відбудеться 26 липня. Захід запланований на Сені в Парижі. Початок події призначили на 20:30 за київським часом, а в прямому ефірі церемонію покажуть "Суспільне" (регіональні телеканали) та платформа "Суспільне Спорт".

Українська тенісистка Еліна Світоліна пронесе прапор України на церемонії відкриття Ігор. Бронзова призерка Олімпіади-2020 стане третьою жінкою у цьому статусі в історії виступів України. Раніше роль прапороносиці виконали плавчиня Яна Клочкова (2008) і стрільчиня Олена Костевич.

Ім'я другого прапороносця наразі залишається невідомим. У 2021 році на Олімпійських іграх у Токіо разом із Костевич прапор України проніс фехтувальник Богдан Нікішин.

Список усіх прапороносців України на літніх Олімпійських іграх:

1996 – Сергій Бубка

2000 – Євген Браславець

2004 – Денис Силантьєв

2008 – Яна Клочкова

2012 – Роман Гонтюк

2016 – Микола Мільчев

2021 – Олена Костевич, Богдан Нікішин

Раніше Світоліна отримала першу суперницю в тенісному турнірі Олімпіади. Титулована українка в стартовому раунді змагань зустрінеться з японкою Учіямою. Якщо прапороносиця України переможе, то далі потенційно гратиме проти американки Джессіки Пегули.