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Олімпіада-2024: хто нестиме прапор України на церемонії відкриття

Париж, Четвер 25 липня 2024 14:24
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Олімпіада-2024: хто нестиме прапор України на церемонії відкриття Фото: Еліна Світоліна стала прапороносицею України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

За день до офіційного старту Олімпійських ігор 2024 року визначився перший прапороносець збірної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 відбудеться 26 липня. Захід запланований на Сені в Парижі. Початок події призначили на 20:30 за київським часом, а в прямому ефірі церемонію покажуть "Суспільне" (регіональні телеканали) та платформа "Суспільне Спорт".

Українська тенісистка Еліна Світоліна пронесе прапор України на церемонії відкриття Ігор. Бронзова призерка Олімпіади-2020 стане третьою жінкою у цьому статусі в історії виступів України. Раніше роль прапороносиці виконали плавчиня Яна Клочкова (2008) і стрільчиня Олена Костевич.

Ім'я другого прапороносця наразі залишається невідомим. У 2021 році на Олімпійських іграх у Токіо разом із Костевич прапор України проніс фехтувальник Богдан Нікішин.

Список усіх прапороносців України на літніх Олімпійських іграх:

  • 1996 – Сергій Бубка
  • 2000 – Євген Браславець
  • 2004 – Денис Силантьєв
  • 2008 – Яна Клочкова
  • 2012 – Роман Гонтюк
  • 2016 – Микола Мільчев
  • 2021 – Олена Костевич, Богдан Нікішин

Раніше Світоліна отримала першу суперницю в тенісному турнірі Олімпіади. Титулована українка в стартовому раунді змагань зустрінеться з японкою Учіямою. Якщо прапороносиця України переможе, то далі потенційно гратиме проти американки Джессіки Пегули.

До слова, напередодні футбольна збірна України поступилася Іраку на початку Олімпійських ігор-2024.

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