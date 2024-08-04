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Олимпиада-2024: Джокович триумфовал в финале теннисного турнира

Париж, Воскресенье 04 августа 2024 18:04
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Олимпиада-2024: Джокович триумфовал в финале теннисного турнира Фото: Новак Джокович дошел до олимпийского "золота" в 37 лет (x.com/ITFTennis)
Автор: Антон Федорцив

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале Олимпийских игр 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, теннис, финал, мужчины

Джокович – Алькарас – 2:0 (7:6, 7:6)

В стартовом сете оба спортсмена сосредоточились на собственных подачах. Однако не забывали о максимальном сопротивлении на чужих. Показательным стал девятый гейм, когда Алькарас 5 раз был близок к брейку, но серб каждый раз находил резервы отыграться.

В двенадцатом гейме сетбол на подаче испанца имел Джокович. Впрочем, оппонент отыгрался и прогнозируемо перевел партию в тай-брейк. А вот там борьбы не вышло. После равного начала (3:3) балканец быстро ушел в отрыв и не позволил Алькарасу набрать хотя бы пункт.

По тому же сценарию звезды провели второй сет. Оба караулили ошибки друг друга, но набирали очки только на собственных подачах. Неудивительно, что и в этот раз Джокович и Алькарас дошли до тай-брейка. Только теперь первым должен был подавать испанский теннисист.

Серб быстро повел 2:0, а после оперативного камбэка пиренейца захватил инициативу окончательно. Алькарас начал ошибаться, а опытный соперник погрешностми сразу же воспользовался. Джокович создал запас в четыре матчбола, но реализовал первую же попытку и стал олимпийским чемпионом Парижа.

Для 37-летнего сербского теннисиста олимпийская награда стала первой в карьере. Рекордсмен по количеству побед на турнирах серии "Грэнд Слэм" до сих пор имел в коллекции только "бронзу" Пекина-2008. Теперь Джокович завоевал золотую медаль, Алькарас удовлетворился "серебром", а итальянец Лоренцо Музетти выиграл бронзовую награду.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 3 августа на Олимпиаде-2024.

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