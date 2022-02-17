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Олимпиада 2022: в женском фигурном катании победила спортсменка из команды ОКР

Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх состоялись женские соревнования по фигурному катанию. Победительницей стала Анна Щербакова из команды ОКР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В финале приняло участие 25 фигуристок.

Самые высокие баллы судей за свою программу получила Анна Щербакова из команды ОКР.

Компанию Щербаковой на подиуме составили – Александра Трусова из команды ОКР и Каори Сакамото из Японии.

Фигурное катание. Женщины:

  1. Анна Щербакова (ОКР) – 255,95
  2. Александра Трусова (ОКР) – 251,73
  3. Каори Сакамото (Япония) – 233,13

Раньше, мужская сборная Норвегии победила в лыжном двоеборье

Напомним, что шведка Неслунд выиграла "золото" в скикроссе.

Добавим, что финский фристайлист получил перелом ключицы на Олимпиаде-2022.

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