Олимпиада 2022: в женском фигурном катании победила спортсменка из команды ОКР

На Олимпийских играх состоялись женские соревнования по фигурному катанию. Победительницей стала Анна Щербакова из команды ОКР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В финале приняло участие 25 фигуристок.
Самые высокие баллы судей за свою программу получила Анна Щербакова из команды ОКР.
Компанию Щербаковой на подиуме составили – Александра Трусова из команды ОКР и Каори Сакамото из Японии.
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