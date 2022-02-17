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Зимова Олімпіада 2022: у жіночому фігурному катанні перемогла спортсменка з команди ОКР

Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбулися жіночі змагання з фігурного катання. Переможницею стала Анна Щербакова з команди ОКР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У фіналі взяло участь 25 фігуристок.

Найвищі бали від суддів за свою програму отримала Анна Щербакова з команди ОКР.

Компанію Щербаковій на подіумі склали – Олександра Трусова з команди ОКР та Каорі Сакамото з Японії.

Фігурне катання. Жінки:

  1. Анна Щербакова (ОКР) – 255,95
  2. Олександра Трусова (ОКР) – 251,73
  3. Каорі Сакамото (Японія) – 233,13

Раніше, чоловіча збірна Норвегії перемогла в лижному двоборстві.

Нагадаємо, що шведка Неслунд виграла "золото" в скікросі.

Додамо, що фінський фрістайліст отримав перелом ключиці на Олімпіаді-2022.

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