Зимова Олімпіада 2022: у жіночому фігурному катанні перемогла спортсменка з команди ОКР

На Олімпійських іграх відбулися жіночі змагання з фігурного катання. Переможницею стала Анна Щербакова з команди ОКР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
У фіналі взяло участь 25 фігуристок.
Найвищі бали від суддів за свою програму отримала Анна Щербакова з команди ОКР.
Компанію Щербаковій на подіумі склали – Олександра Трусова з команди ОКР та Каорі Сакамото з Японії.
Фігурне катання. Жінки:
Раніше, чоловіча збірна Норвегії перемогла в лижному двоборстві.
Нагадаємо, що шведка Неслунд виграла "золото" в скікросі.
Додамо, що фінський фрістайліст отримав перелом ключиці на Олімпіаді-2022.