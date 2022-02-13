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Олімпіада-2022: український дует фігуристів увійшов до ТОП-20 і кваліфікувався до довільної програми

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Неділя 13 лютого 2022 02:10
Олімпіада-2022: український дует фігуристів увійшов до ТОП-20 і кваліфікувався до довільної програми Фото: український дует фігуристів увійшов в ТОП-20 і кваліфікувався в довільну програму (ufsf.com.ua)
Автор: Анна Полисученко

Фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін кваліфікувалися в довільну програму Олімпійських ігор. Вони увійшли в ТОП-20 кращих дуетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Учні харківського тренера Галини Чурилової виступили з ритмічним танцем, прокат якого судді оцінили в 65,53 балів. Українські фігуристи отримали найвищі рівні за серію твіззлів і підтримку, але оцінка інших елементів була невисокою. Сума за техніку склала 35,44, а за компоненти - 30,09 балів.

"Вважаємо, що сьогодні виклалися на всі 100 відсотків. Ми показали наш максимум. Для нас це вже другі Ігри, але і зараз ми їхали, не зовсім розуміючи всю ситуацію через підступні умови. Однак дуже раді, що вдалося виступити в командних змаганнях. Двічі представляти рідну країну на Олімпійських іграх - це дуже великий досвід і гордість. Також це прекрасний показник, що рівень фігурного катання в Україні зростає", - повідомили українські фігуристи.

З довільним танцем дуети виступлять 14 лютого.

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