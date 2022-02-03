Олімпіада 2022: Україна назвала своїх прапороносців на церемонії відкриття
Національний олімпійський комітет України оголосив спортсменів, які на церемонії відкриття понесуть прапор України. Ними стали фристайліст Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт НОК України.
Для Абраменка ігри в Пекіні стануть п’ятими в кар’єрі. На Олімпіаді в Пхьончхані він виграв золоту нагороду в акробатиці.
"Перш за все, це велика честь для мене нести прапор своєї країни, за яку виступаєш, яку прославляєш на кожних стартах. Я про це давно мріяв і радий, що мені доручили таку відповідальну місію. Відчуваю гордість і хвилювання водночас", - сказав Олександр Абраменко.
Для Олександри Назарової, це будуть другі дорослі Олімпійські ігри в кар’єрі. На юнацьких іграх 2012 року, Олександра стала срібною призеркою.
"Ще на зимових Іграх в Пхьончхані-2018 я дуже прагнула стати прапороносцем, але розуміла, що для мене це дебютні змагання такого рівня. І тому зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент зі своїм колегою по команді і всією Україною", - заявила Олександра Назарова.
Церемонія відкриття Олімпіади-2022 відбудеться 4 лютого о 14:00.
Нагадаємо, що біатлоністка Анастасія Меркушина 5 лютого вилетить до Пекіну, щоб замінити Олену Білосюк, якщо її стан здоров’я не покращиться.