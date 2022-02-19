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Олимпиада-2022: новозеландец выиграл "золото" в хафпайпе

Автор: Артур Родивилов

Чемпионом Олимпиады-2022 в хафпайпе стал новозеландский фристайлист Нико Портеус. Серебряную медаль завоевал американец.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В лучшей из трех своих попыток новый олимпийский чемпион смог набрать 93,00 балла.

Второе место занял представитель США Дэвид Уайз с результатом 90,75 балла.

Бронзовую награду выиграл еще один новозеландский спортсмен - Алекс Феррейра, набравший 86,75 балла.

Ранее мужская сборная Норвегии победила в лыжном двоеборье.

Напомним, что шведка Неслунд выиграла "золото" в скикроссе.

Добавим, что финский фристайлист получил перелом ключицы на Олимпиаде-2022.

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Олимпиада 2022