Олімпіада-2022: новозеландець виграв "золото" в хафпайпі

Чемпіоном Олімпіади-2022 в хафпайпі став новозеландський фристайліст Ніко Портеус. Срібну медаль завоював американець.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У найкращій з трьох своїх спроб новий олімпійський чемпіон зміг набрати 93,00 бала.
Друге місце зайняв представник США Девід Уайз з результатом 90,75 бала.
Бронзову нагороду виграв ще один новозеландський спортсмен - Алекс Феррейра, який набрав 86,75 бала.
Раніше чоловіча збірна Норвегії перемогла в лижному двоборстві.
Нагадаємо, що шведка Неслунд виграла "золото" у скікросі.
Додамо, що фінський фристайліст отримав перелом ключиці на Олімпіаді-2022.