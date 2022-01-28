Олимпиада-2022. МОК запретил публиковать фото с соревнований: список правил 

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал правила публикаций в соцсетях для спортсменов и других участников Олимпийских игр в Пекине. Которыми, в частности, запрещается распространять фото или видео с мест проведения соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МОК.

Список запретов

Согласно правилам МОК, запрещается публиковать в сети аудио - и видеозаписи сделанные в следующих зонах:

"места проведения соревнований" - это зоны проведения спортивных соревнований или церемоний (включая церемонию открытия и закрытия, а также зоны для тренировок и практики);

- это зоны проведения спортивных соревнований или церемоний (включая церемонию открытия и закрытия, а также зоны для тренировок и практики); "служебные зоны" - это зоны, которые предназначены для поддержки проведения Олимпийских игр, куда не допускаются зрители, в том числе зоны только для атлетов и тренеров;

- это зоны, которые предназначены для поддержки проведения Олимпийских игр, куда не допускаются зрители, в том числе зоны только для атлетов и тренеров; "зоны ограниченного доступа" - это поликлиника, больница для пациентов с COVID-19, станция допинг-контроля, фитнес-центр, столовые, центр сбора образцов и жилые зоны других олимпийских команд.

Кроме этого запрещено распространять материалы сделанные на Олимпиаде с коммерческой или рекламной целью (кроме случаев, указанных в документе "Коммерческие возможности для участников" МОК, например, в связи с официальными вещательными компаниями и спонсорами).

Вместе с тем, спортсменам запрещено выступать в роли представителей медиа.

Указано, что в случае нарушений этих правил, участники Игр должны будут удалить материалы из соцсетей. Также МОК или национальный олимпийский комитет может принять дополнительные меры.

Разрешается:

делать фотографии (с использованием непрофессионального оборудования) на Играх;

атлетам и аккредитованным лицам делать фотографии, записывать аудио или видео и делиться ими в личных учетных записях.

Однако, запрещается делиться записями, сделанными в местах проведения соревнований, в служебных зонах или зонах ограниченного доступа.