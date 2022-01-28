Олімпіада-2022. МОК заборонив публікувати фото зі змагань: список правил
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оприлюднив правила публікацій у соцережах для спортсменів та інших учасників Олімпійських ігор у Пекіні. Якими, зокрема, забороняється поширювати фото чи відео з місць проведення змагань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОК.
Список заборон
Згідно з правилами МОК, забороняється публікувати у мережі аудіо- та відеозаписи зроблені в наступних зонах:
- "місця проведення змагань" - це зони проведення спортивних змагань або церемоній (включаючи церемонію відкриття та закриття, а також зони для тренувань та практики);
- "службові зони" - це зони, які призначені для підтримки проведення Олімпійських ігор, куди не допускаються глядачі, у тому числі зони тільки для атлетів та тренерів;
- "зони обмеженого доступу" - це поліклініка, лікарня для пацієнтів з COVID-19, станція допінг-контролю, фітнес-центр, їдальні, центр збору зразків та житлові зони інших олімпійських команд.
Крім цього заборонено поширювати матеріали зроблені на Олімпіаді з комерційною чи рекламною метою (крім випадків, зазначених у документі "Комерційні можливості для учасників" МОК, наприклад, у зв'язку з офіційними мовними компаніями та спонсорами).
Разом з тим, спортсменам заборонено виступати у ролі представників медіа.
Зазначено, що у випадку порушень цих правил, учасники Ігор повинні будуть видалити матеріали із соцмереж. Також МОК або національний олімпійський комітет може вжити додаткових заходів.
Дозволяється:
- робити фотографії (з використанням непрофесійного обладнання) на Іграх;
- атлетам та акредитованим особам робити фотографії, записувати аудіо чи відео та ділитися ними в особистих облікових записах.
Однак, забороняється ділитися записами, зробленими у місцях проведення змагань, у службових зонах чи зонах обмеженого доступу.
Нагадаємо, українських спортсменів закликали уникати будь-яких контактів з російськими представниками під час проведення Олімпійських ігор в Пекіні. Такі рекомендації пов'язують з тим, аби не допустити жодних провокацій