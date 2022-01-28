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Олімпіада-2022. МОК заборонив публікувати фото зі змагань: список правил 

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Пекін, П'ятниця 28 січня 2022 10:14
Олімпіада-2022. МОК заборонив публікувати фото зі змагань: список правил  Фото: спортсменам Олімпіади-2022 заборонили поширювати у мережі фото зі змагань (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оприлюднив правила публікацій у соцережах для спортсменів та інших учасників Олімпійських ігор у Пекіні. Якими, зокрема, забороняється поширювати фото чи відео з місць проведення змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОК.

Список заборон

Згідно з правилами МОК, забороняється публікувати у мережі аудіо- та відеозаписи зроблені в наступних зонах:

  • "місця проведення змагань" - це зони проведення спортивних змагань або церемоній (включаючи церемонію відкриття та закриття, а також зони для тренувань та практики);
  • "службові зони" - це зони, які призначені для підтримки проведення Олімпійських ігор, куди не допускаються глядачі, у тому числі зони тільки для атлетів та тренерів;
  • "зони обмеженого доступу" - це поліклініка, лікарня для пацієнтів з COVID-19, станція допінг-контролю, фітнес-центр, їдальні, центр збору зразків та житлові зони інших олімпійських команд.

Крім цього заборонено поширювати матеріали зроблені на Олімпіаді з комерційною чи рекламною метою (крім випадків, зазначених у документі "Комерційні можливості для учасників" МОК, наприклад, у зв'язку з офіційними мовними компаніями та спонсорами).

Разом з тим, спортсменам заборонено виступати у ролі представників медіа.

Зазначено, що у випадку порушень цих правил, учасники Ігор повинні будуть видалити матеріали із соцмереж. Також МОК або національний олімпійський комітет може вжити додаткових заходів.

Дозволяється:

  • робити фотографії (з використанням непрофесійного обладнання) на Іграх;
  • атлетам та акредитованим особам робити фотографії, записувати аудіо чи відео та ділитися ними в особистих облікових записах.

Однак, забороняється ділитися записами, зробленими у місцях проведення змагань, у службових зонах чи зонах обмеженого доступу.

Нагадаємо, українських спортсменів закликали уникати будь-яких контактів з російськими представниками під час проведення Олімпійських ігор в Пекіні. Такі рекомендації пов'язують з тим, аби не допустити жодних провокацій

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