Олимпиада-2022: итоги дня 6 февраля и медальный зачет

Новозеландская сноубордистка Зои Садовски-Синнотт завоевала золотую награду в слоупстайле. Это первое "золото" на зимних Играх для океанского государства. Второй стала Джулия Марино (США), третья – Тесс Коади (Австралия).

В мужском скиатлоне (15 км+15 км) триумфовал россиянин Александр Большунов. Второе место занял еще один представитель ОКР – Денис Спицов. "Бронза" досталась финну Ийво Нисканену. Украинцы не смогли финишировать.

С олимпийским рекордом чемпионом Игр-2022 стал Нильс ван дер Пул. Шведский конькобежец победил на дистанции 5000 м. На подиум также поднялись Патрик Рост (Нидерланды) и Хальгейр Энгебротен (Норвегия).

Дебютная золотая медаль на Олимпиаде в Пекине для Японии добыта в прыжках с трамплина. Рою Кобаяси финишировал с результатом 275 баллов. За ним следуют австриец Мануэль Феттнер (270,8) и поляк Давид Кубацки (265,9).

Австралийская лыжница Джакара Энтони победила в могуле. Ее результат – 83,09 балла. Тройку призеров дополнили Джейлин Кауф (США) и Анастасия Смирнова (ОКР).

Наконец в санном спорте определился победитель одиночного разряда среди мужчин. Им стал Йоханнес Людвиг из Германии. "Серебро" досталось австрийцу Вольфгангу Киндлю, а бронзовая медаль у итальянца Доминика Фишналлера. Украинцы в финал не вышли.

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 5 февраля: