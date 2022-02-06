Олімпіада-2022: підсумки дня 6 лютого та медальний залік

Новозеландська сноубордистка Зої Садовскі-Сіннотт виборола золоту нагороду в слоупстайлі. Це перше "золото" на зимових Іграх для океанської держави. Другою стала Джулія Маріно (США), третя – Тесс Коаді (Австралія).

У чоловічому скіатлоні (15 км+15 км) тріумфував росіянин Олександр Большунов. Друге місце посів ще один представник ОКР – Денис Спіцев. "Бронза" дісталася фіну Ійво Нісканену. Українці не зуміли фінішувати.

Із олімпійським рекордом чемпіоном Ігор-2022 став Нільс ван дер Пул. Шведський ковзаняр переміг на дистанції 5000 м. На подіум також піднялися Патрік Рост (Нідерланди) та Хальгейр Енгебротен (Норвегія).

Дебютна золота медаль на Олімпіаді в Пекіні для Японії здобута в стрибках з трампліна. Рою Кобаясі фінішував із результатом 275 балів. За ним ідуть австрієць Мануель Феттнер (270,8) і поляк Давид Кубацкі (265,9).

Австралійська лижниця Джакара Ентоні перемогла в могулі. Її результат – 83,09 бали. Трійку призерів доповнили Джейлін Кауф (США) та Анастасія Смирнова (ОКР).

Нарешті в санному спорті визначився переможець одиночного розряду серед чоловіків. Ним став Йоханнес Людвіг з Німеччини. "Срібло" дісталося австрійцю Вольфгангу Кіндлю, а бронзова медаль в італійця Домініка Фішналлера. Українці у фінал не вийшли.

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 5 лютого: