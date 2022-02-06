Австралийка завоевала "золото" Олимпиады в могуле
Фото: австралийская фристайлистка Джакара Энтони (instagram.com/jakara_anthony)
Сегодня, на Олимпийских играх-2022 состоялись женские соревнования по могулу. Золотая медаль досталась австралийской спортсменке Джакари Энтони.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр.
В финале участвовали шесть спортсменок.
Согласно результатам соревнований:
- Джакара Энтони (Австралия) - получила 83,09 балла;
- Джейлин Кауф (США) – получила 80,28 балла;
- Анастасия Смирнова (ОКР) – получила 77,72 балла.
Фото: результаты соревнований по могулу (olympics.com)
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что в соревнованиях в нормальном трамплине "золото" досталось Японии.
Между тем что Швеция стала чемпионом в мужском забеге в конькобежном спорте на 5000 метров.