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Олимпиада-2022: итоги дня 19 февраля и медальный зачет

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Пекин, Суббота 19 февраля 2022 18:45
Олимпиада-2022: итоги дня 19 февраля и медальный зачет Фото: Барт Свингс завоевал для Бельгии первое с 1948 года "золото" (ANP)
Автор: Антон Федорцив

Пятнадцатый день соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине завершился. 19 февраля разыграли семь комплектов наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 19 февраля:

Олимпиада-2022: итоги дня 19 февраля и медальный зачет

Новозеландец Нико Портеус стал олимпийским чемпионом во фристайле. Он получил "золото" в хафпайпе, опередив американца Дэвида Уайза. Третьим на подиум поднялся Алекс Феррейра (США).

Лыжный масс-старт завершился победой представителя ОКР. На дистанции 30 км лучшим стал Александр Большунов. На 5,5 секунды от него отстал еще один россиянин – Иван Якимушкин. Третьим завершил гонку Симен Хегстад ​​Крюгер из Норвегии.

В конькобежном спорте золотую медаль получил Барт Свингс. Бельгиец набрал 63 очка в масс-старте и опередил двух спортсменов из Южной Кореи – Чон Чжэ Вона и Ли Сын Хуна.

Зато у женщин третье "золото" Пекина завоевала в борьбе Ирэн Схаутен (Нидерланды). Серебряная награда досталась канадке Ивани Блонден. Дополнила пьедестал Франческа Лоллобриджида из Италии.

Мужской турнир по керлингу завершился триумфом сборной Швеции. В финале скандинавы одолели команду Великобритании (5:4). Ранее бронзовые медали завоевали канадцы, которые в матче за 3-е место одолели США.

В парном фигурном катании победил китайский дуэт. Суй Вэньцзин и Хань Цун суммарно набрали 239,88 балла. Такой результат позволил опередить две пары из ОКР.

Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви отметили успех в двойках. "Серебро" добыли в борьбе их соотечественницы Джаманка и Бургхардт. Бронзовые медали взяли американки Майерс Тейлор и Хоффман.

К слову, ранее подготовили анонс главных событий в мире спорта на этих выходных.

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