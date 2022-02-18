Баскетбольное шоу в США, хоккейная битва за "золото", дуэль футбольных Учителей: анонс выходных в спорте

Противостояние "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", хоккейный финал зимней Олимпиады, философская битва в Лидсе, "500 миль Дейтоны" и Матч всех звезд НБА состоятся в эти выходные.

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

19 февраля, 19:30, Манчестер, "Этихад", телетрансляция на Setanta Sports

Безусловный лидер английского первенства примет амбициозных "шпор", которые в последних турах притормозили. Подопечные Антонио Конте проиграли 3 матча АПЛ подряд и отстают на 7 очков от заветной топ-4. У лондонцев еще есть матчи в запасе, но окно маневра существенно сузилось.

"Сити" посреди недели уничтожил лиссабонский "Спортинг" (5:0) в Лиге чемпионов и снял вопрос выхода в четвертьфинал. Это обстоятельство может расслабить "горожан" и увеличить шансы "Тоттенхэма". Тем более, что у лондонцев есть опыт побед над Хосепом Гвардиолой. В противостояниях с Конте у последнего паритет – 2 победы, 2 поражения.

Финляндия – ОКР

20 февраля, 06:10, Пекин, Государственный дворец спорта, трансляция на "Суспильне Спорт"

Обескровленный отсутствием звезд НХЛ хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 подошел к решающему матчу. За олимпийское "золото" поборются два из трех победителей группового этапа. Финны на пути к финалу прошли Швейцарию (5:1) и Словакию (2:0). Теперь же "Суоми" готовы впервые победить на Играх.

Команда Олимпийского комитета России шла тяжелее. Проиграла чехам в группе (5:6 в овертайме), дожала Данию в четвертьфинале (3:1) и чудом обыграла Швецию по буллитам в 1/2 финала (2:1). Без россиян из-за океана ОКР сложно, но это условие равное для всех. Защита же титула действующего олимпийского чемпиона – дополнительное бремя, под которым можно и упасть.

"Лидс" – "Манчестер Юнайтед"

20 февраля, 16:00, Лидс, "Элланд Роуд", телетрансляция на Setanta Sports

Романтизированное телевидением 90-х противостояние "Лидса" и МЮ в этом году должно понравиться эстетам. А как иначе, если во главе обеих команд теперь настоящие гуру – Марсело Бьелса и Ральф Рангник. Десятки тренеров по всему миру признают их Учителями, а нынешние команды пытаются постичь уровень высоких идей.

Фаворитом поединка выглядят манкунианцы. Их серия без поражений в чемпионате насчитывает уже 6 матчей. Тем временем звездный Криштиану Роналду посреди недели прервал голевую засуху и поведет младших партнеров в бой. Однако "Лидс", несмотря на переполненный лазарет, остается крепким орешком. Да и Бьелса сюрприз Рангнику точно приготовил.

Daytona 500

20 февраля, 21:30, Дейтона-Бич, "Дейтона Интернэшнл Спидвей", телетрансляция на Setanta Sports+

За любовь к автоспорту в эти выходные будет отвечать серия NASCAR Cup. За океаном пройдет одна из самых престижных гонок Северной Америки – "500 миль Дейтоны". Две сотни кругов на изогнутом овале во Флориде призваны стать ярким стартом сезона-2022 в высшей категории NASCAR.

С поула в Дейтоне начнет действующий чемпион Кайл Ларсон. Совсем рядом – еще два представителя команды "Хендрик". Алекс Боумэн и Уильям Байрон могут исполнить роль "телохранителей" Ларсона. Тем более, 3-кратный победитель Daytona 500 Дэнни Хэмлин неподалеку (8-е место). А если все эти фамилии незнакомы, то можно поболеть за 50-летнего чемпиона Формулы-1 Жака Вильнёва.

Матч всех звёзд НБА

21 февраля, 03:00, Кливленд, Rocket Mortgage FieldHouse, телетрансляция на Setanta Sports

В ночь на понедельник состоится главное баскетбольное шоу зимы. На паркет арены в Огайо выйдут команды Леброна Джеймса и Кевина Дюранта. Именно этот дуэт звезд победил в голосовании фанатов Западной и Восточной конференций и собрал свои "банды".

Фаворитом выглядит пятерка Леброна, в которую, кроме форварда "Лейкерс", попали Карри, Морант, Йокич и Уиггинс. Дюрант в свою очередь будет играть бок о бок с Янгом, Дерозаном, Эмбиидом и Адетокунбо. В прошлом году команда последнего была разбита Леброном и компанией (170:150). Настало время реванша?