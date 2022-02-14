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Олимпиада-2022: итоги дня 14 февраля и медальный зачет

Автор: Антон Федорцив

Десятый день соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине завершился. 14 февраля разыграли четыре комплекта наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 14 февраля:

Американка Кайли Хамфрис триумфовала в женском бобслее. Она была лучшей в трех из четырех попыток соревнований среди монобобов. "Серебро" завоевала другая американка – Элани Майерс-Тейлор. Канадка Кристин де Брюин взяла бронзовую медаль.

В фигурном катании определились медалисты в танцах на льду. Победу отпраздновала французская пара Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Вторыми стали россияне, а дополнили подиум Мэдисон Габбелл и Закари Донохью из США.

Женские соревнования по лыжной акробатике принесли еще одно "золото" Китаю. Лучшей стала Сюй Мэнтао, набравшая 108,61 балла. Серебряную медаль завоевала белоруска Анна Гуськова (107,95). А "бронза" досталась американке Меган Ник (93,76).

Командный турнир по прыжкам с трамплина выиграла Австрия. Мужская команда в итоге набрала 942,7 балла и забрала золотые награды. Второй стала сборная Словении, а бронзовые медали завоевала команда Германии.

К слову, юношеская сборная Украины по биатлону не сможет принять участие в чемпионате мира из-за бюрократических преград.

В свою очередь тренерский штаб олимпийской сборной объявил состав команды на эстафету среди мужчин.

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