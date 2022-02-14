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Олімпіада-2022: підсумки дня 14 лютого та медальний залік

Автор: Антон Федорців

Десятий день змагань на зимовій Олімпіаді в Пекіні завершився. 14 лютого розіграли чотири комплекти нагород.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 14 лютого:

Американка Кайлі Хамфріс тріумфувала в жіночому бобслеї. Вона була найкращою у трьох із чотирьох спроб змагань серед монобобів. "Срібло" завоювала інша американка – Елані Маєрс-Тейлор. Канадійка Крістін де Брюїн взяла бронзову медаль.

У фігурному катанні визначилися медалісти в танцях на льоду. Перемогу відсвяткувала французька пара Габріели Пападакіс і Гійома Сізерона. Другими стали росіяни, а доповнили подіум Медісон Габбелл та Закарі Доногю зі США.

Жіночі змагання з лижної акробатики принесли ще одне "золото" Китаю. Найкращою стала Сюй Ментао, яка набрала 108,61 бала. Срібну медаль завоювала білоруска Анна Гуськова (107,95). Натомість "бронза" дісталася американці Меган Нік (93,76).

Командний турнір зі стрибків з трампліна виграла Австрія. Чоловіча команда в підсумку набрала 942,7 бала та забрала золоті нагороди. Другою стала збірна Словенії, а бронзові медалі виборола команда Німеччини.

До слова, юнацька збірна України з біатлону не зможе взяти участь у чемпіонаті світу через бюрократичні перепони.

Натомість тренерський штаб олімпійської збірної оголосив склад команди на естафету серед чоловіків.

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