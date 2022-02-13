Олімпіада-2022: француз Фійон Майє тріумфував у біатлоні
На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершилася гонка переслідування у чоловічому біатлоні. На старт вийшло троє українців.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Влучна стрільба на всіх вогневих рубежах забезпечила успіху Кентену Фійону Майє. Француз завдяки відсутності промахів відіграв відставання від Йоганнеса Бьо. Норвежець через 7 промахів фінішував лише 5-м.
Натомість його старший брат Тар'єй Бьо виборов срібну нагороду. Він лише одного разу поцілив у "молоко" та випередив на трасі представника ОКР Едуарда Латипова. За росіянином – "бронза".
Українці відстрілятися без промахів не зуміли, тому посіли місця за межами топ-10. Найкращим знову став Дмитро Підручний (5 промахів, 13-те місце), а Артем Прима завершив гонку 18-м (6 промахів).
Та найкраще враження справив Антон Дудченко. Він стартував 60-м, але з трьома промахами та хорошим ходом зумів піднятися на солідне 23-те місце.
Підсумки біатлонної гонки переслідування 12,5 км, чоловіки:
- Кентен Фійон Майє
- Тар'єй Бьо (+28,6)
- Едуард Латипов (+35,3)
...
13. Дмитро Підручний (+3:38,4)
18. Артем Прима (+3:52,3)
23. Антон Дудченко (+4:29,0)