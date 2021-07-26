Олимпиада-2020: украинские гимнасты заняли 7 место

На Олимпиаде-2020 в Токио мужская сборная Украины по спортивной гимнастике заняла седьмое место. Призер Лондона-2012 Игорь Радивилов не смог повторить успех ни в индивидуальном, ни в командном зачете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.

Сообщается, что сборная по спортивной гимнастике заняла седьмое место по итогам финальных соревнований командного многоборья. Команда в составе Ильи Ковтуна, Евгения Юденкова, Петра Пахнюка и Игоря Радивилова по итогам выступлений в шести видах набрала 246,394 балла.

Но выступления украинских гимнастов еще будут в Токио. В частности, Илья Ковтун и Петр Пахнюк будут соревноваться в финале индивидуального многоборья. Кроме того, Пахнюк отобрался и в финальные соревнования в упражнениях на параллельных брусьях.

Отметим, в командном многоборье олимпийское золото взяли россияне.