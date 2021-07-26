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Олімпіада-2020: українські гімнасти посіли 7 місце

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Токіо, Понеділок 26 липня 2021 18:56
Олімпіада-2020: українські гімнасти посіли 7 місце Фото: українські гімнасти не змогли поборотися за медалі (facebook.com/olympicua)
Автор: РБК-Україна

На Олімпіаді-2020 в Токіо чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики посіла сьоме місце. Призер Лондона-2012 Ігор Радивілов не зміг повторити успіх ані в індивідуальному, ані в командному заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.

Повідомляється, що збірна зі спортивної гімнастики посіла сьоме місце за підсумками фінальних змагань командного багатоборства. Команда у складі Іллі Ковтуна, Євгена Юденкова, Петра Пахнюка та Ігоря Радивілова за підсумками виступів у шести видах набрала 246,394 бали.

Але виступи українських гімнастів ще будуть в Токіо. Зокрема, Ілля Ковтун та Петро Пахнюк змагатимуться у фіналі індивідуального багатоборства. Крім того, Пахнюк відібрався і до фінальних змагань у вправах на паралельних брусах.

Відзначимо, в командному багатоборстві олімпійське золото взяли росіяни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська важкоатлетка посіла 5 місце на дебютних Олімпійських іграх.

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