Олимпиада-2020: украинец пробился в полуфинал по плаванию вольным стилем

На Олимпиаде-2020 в Токио украинский пловец Владислав Бухов успешно стартовал в отборочных соревнованиях по плаванию на 50 метров вольным стилем. И пробился в полуфинал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.

Сообщается, что он показал результат 21,73 секунды. С лучшим результатом в заплыве он квалифицировался в полуфинал.

Также сообщается, что полуфинальные заплывы пройдут уже завтра.