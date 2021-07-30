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Олимпиада-2020: украинец пробился в полуфинал по плаванию вольным стилем

Автор: РБК-Украина

На Олимпиаде-2020 в Токио украинский пловец Владислав Бухов успешно стартовал в отборочных соревнованиях по плаванию на 50 метров вольным стилем. И пробился в полуфинал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.

Сообщается, что он показал результат 21,73 секунды. С лучшим результатом в заплыве он квалифицировался в полуфинал.

Также сообщается, что полуфинальные заплывы пройдут уже завтра.

Напомним, ранее единственная представительница Украины на Олимпиаде в женском боксе Анна Лысенко остановилась в четвертьфинале, уступив чемпионке мира из Турции.

А украинская мужская сборная по фехтованию завершила участие в Олимпиаде на шестом месте.

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спортплаваниеОлимпиада 2020