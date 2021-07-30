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Олімпіада-2020: українець пробився до півфіналу з плавання вільним стилем

Автор: РБК-Україна

На Олімпіаді-2020 в Токіо український плавець Владислав Бухов успішно стартував у відбіркових змаганнях з плавання на 50 метрів вільним стилем. І пробився до півфіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.

Повідомляється, що він показав результат 21,73 секунди. З найкращим результатом у запливі він кваліфікувався до півфіналу.

Також повідомляється, що півфінальні запливи пройдуть вже завтра.

Нагадаємо, раніше єдина представниця України на Олімпіаді в жіночому боксі Анна Лисенко зупинилася у чвертьфіналі, поступившись чемпіонці світу з Туреччини.

А українська чоловіча збірна з фехтування завершила участь в Олімпіаді на шостому місці.

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спортплаваниеОлімпіада 2020