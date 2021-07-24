На Олимпиаде стартует первый медальный день. Украина имеет реальные шансы на "золото"
Сегодня, 24 июля, стартует первый медальный день на Олимпийских играх-2020 в Токио. Всего в этот день будет разыграно 11 комплектов медалей.
Подробнее о расписании и шансах украинских спортсменов - в материале РБК-Украина.
Главные надежды украинских болельщиков сегодня связаны с дзюдо. А именно с выступлением Дарьи Билодид, которая, имеет в своем активе два золота чемпионатов мира (2018 и 2019 годов, в этом году из-за подготовки к ОИ она чемпионат мира пропустила), а также два титула чемпионки Европы (2017 и 2019). В нынешнем году Билодид получила серебро ЧЕ, при этом на финальную схватку не вышла из-за повреждения.
Кроме этого сегодня за медали будут бороться украинцы Анатолий Будяк (велоспорт), Елена Кривицкая (фехтование), Артем Лесюк (дзюдо), Павел Коростылев и Олег Омельчук (стрельба),
Подробное расписание ключевых событий дня на ОИ:
Стрельба из лука
Смешанные команды
Украинцы не выступают
- Схватка за бронзу - 10:25
- Схватка за золото - 10:45
Велогонка
Мужчины
- Групповая гонка (медали) - 5:00
Украинцы: Анатолий Будяк
Бокс
Мужчины
Весовая категория 52-57 кг, 1/32 финала
- Николай Буценко (Украина) - Жан Карлос Кайседо Почито (Эквадор) - 6:51
Фехтование
Женщины, шпага
- 1/32 финала: Елена Кривицкая (УКРАИНА) - Рената Кнапик-Мязга (Польша) - 4:55
- Схватка за бронзу - 13:50
- Схватка за золото - 14:45
Мужчины, сабля
Украинцы не выступают
- Схватка за бронзу - 14:20
- Схватка за золото - 15:15
Дзюдо
Украинец Артем Лесюк будет выступать в категории до 60 кг. Первую схватку проведет против гватемальского дзюдоиста Хосе Рамоса на стадии 1/32 финала.
Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг начнет свои выступления со стадии 1/16 финала. Пока соперник неизвестен.
- Первый блок схваток - с 5:00 до 8:30;
- Финальный блок - с 11:00 до 13:50.
Стрельба
Женщины, пневматическое ружье, 10 м
Украинки не выступают
- Финал - 4:45
Мужчині, пистолет, 10 м:
Украинцы: Павел Коростылев и Олег Омельчук
- Квалификация - 7:00;
- Финал - 9:30.
Тхеквондо
Женщины, до 49 кг
Украинки не выступают
- Бои за бронзу - 14:30 и 15:00
- Финал - 15:30
Мужчины, до 58 кг
Украинцы не выступают
- Бои за бронзу - 14:45 и 15:15
- Финал - 15:45
Теннис
Свои первые поединки на теннисных кортах проведут лидеры нашей женской команды - Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Женщины, одиночный разряд, первый раунд:
- Даяна Ястремская - Лейла Анни Фернандес (Канада) - 5:00
Женщины, пара, первый раунд:
- Элина Свитолина/Даяна Ястремская - Ализе Корне/Фиона Ферро (Франция) - примерное начало в 8:00
Тяжелая атлетика
Женщины, до 49 кг
- Соревнования пройдут с 3:50 до 7:50
Украинки не выступают