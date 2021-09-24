У олигархов будет "льготный период", чтобы стать бизнесом и не попасть в реестр, - Минюст

У олигархов будет так называемый "льготный период", чтобы стать бизнесом и не попасть в реестр олигархов. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По словам министра, у олигархов будет льготный период - 6 месяцев. В течение этого времени они могут добровольно избавиться критериев статуса олигарха, предусмотренных законом, и не попасть в реестр.

"Если они станут простым бизнесом в течение этих 6 месяцев, к ним не будет никаких претензий. Они не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом. Они будут как классические крупные бизнесмены. Как это случилось в Штатах, где имена олигархов начале ХХ века вспоминают с уважением - они вписались в память как меценаты. У украинских олигархов есть шанс сделать то же самое в течение шести месяцев", - заявил Малюська.