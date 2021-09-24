У олігархів буде "пільговий період", щоб стати бізнесом і не потрапити до реєстру, - Мін'юст

У олігархів буде так званий "пільговий період", щоб стати бізнесом та не потрапити до реєстру олігархів. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

За словами міністра, в олігархів буде пільговий період - 6 місяців. Протягом цього часу вони можуть добровільно позбутися критеріїв статусу олігарха, передбачених законом, і не потрапити до реєстру.

"Якщо вони стануть простим бізнесом протягом цих 6 місяців, до них не буде ніяких претензій. Вони не будуть в реєстрі, на них не будуть поширюватися обмеження, передбачені законом. Вони будуть як класичні великі бізнесмени. Як це сталося в Штатах, де імена олігархів початку ХХ століття згадують з повагою - вони вписалися в пам'ять як меценати. В українських олігархів є шанс зробити так само протягом шести місяців", - заявив Малюська.