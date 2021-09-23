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Закон об олигархах может помочь уменьшить вредное влияние на политику Украины, - Британия

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Киев, Четверг 23 сентября 2021 21:21
Закон об олигархах может помочь уменьшить вредное влияние на политику Украины, - Британия Фото: Мелинда Симмонс, посол Британии в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Британия считает, что одобрен сегодня украинским парламентом закон об олигархах может помочь в уменьшении вредного влияния на политику Украины. Однако для этого должны быть прозрачность и реальная конкуренция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британского посла Мелинду Симмонс.

"Закон о деолигархизации может сыграть роль в уменьшении вредного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины", - сказала она.

Посол отметила, что выполнение этого закона должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

"Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, потребуются полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа", - добавила Симмонс.

Напомним, сегодня Рада окончательно одобрила закон об олигархах. Этот документ поддержали 279 депутатов.

РБК-Украина рассказывало, как депутаты голосовали за закон об олигархах.

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Великобритания Закон об олигархах
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