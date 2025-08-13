Олігарха-втікача Плахотнюка готуються передати Молдові: що вирішив суд Греції

Засідання відбулося без участі самого Плахотнюка. У залі були присутні його адвокати, а також представники посольства Молдови в Греції.

Влада Молдови надіслала до Греції дві офіційні заяви про екстрадицію - від Генеральної прокуратури та від Міністерства юстиції для розслідування у справі "Банківського шахрайства" та ще трьох кримінальних проваджень.

Крім того, запит на його видачу подала і Франція.

За версією слідства, Плахотнюк причетний до виведення понад 1 млрд доларів з банківської системи Молдови у 2013-2015 роках. Сам він усі звинувачення відкидає та заявляє про "політичне переслідування".