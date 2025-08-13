Олігарха-втікача Плахотнюка готуються передати Молдові: що вирішив суд Греції

Апеляційний суд Афін дозволив екстрадицію колишнього молдавського олігарха Владимира Плахотнюка до Молдови. Проте остаточне рішення щодо його видачі прийматиме Міністерство юстиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV8.
Засідання відбулося без участі самого Плахотнюка. У залі були присутні його адвокати, а також представники посольства Молдови в Греції.
Влада Молдови надіслала до Греції дві офіційні заяви про екстрадицію - від Генеральної прокуратури та від Міністерства юстиції для розслідування у справі "Банківського шахрайства" та ще трьох кримінальних проваджень.
Крім того, запит на його видачу подала і Франція.
За версією слідства, Плахотнюк причетний до виведення понад 1 млрд доларів з банківської системи Молдови у 2013-2015 роках. Сам він усі звинувачення відкидає та заявляє про "політичне переслідування".
Нагадаємо, 22 липня Владимира Плахотнюка затримали в аеропорту Афін разом з ексдепутатом Константіном Цуцу.
Під час посадки на рейс він пред’явив паспорт на ім’я "Кірсанов", що викликало підозри поліції. Згодом у Плахотнюка вилучили 21 підроблений документ. Серед них було 11 паспортів на різні громадянства України, Румунії, Росії та низки інших країн.
Серед імен, використаних Плахотнюком були Аль Шахін Ферейдун Шахін Яко, Антоке Міхай, Таушанов Михайло, Кірсанов Станіслав та інші.
Владимир Плахотнюк - молдовський бізнесмен і колишній політик, який у 2010-х роках мав значний вплив на політичне життя Молдови.
Він очолював Демократичну партію та фактично контролював уряд і державні структури, включно з судовою системою, правоохоронними органами та медіа, що дозволяло йому тиснути на політичних опонентів.
У 2019 році, після зміни влади в Молдові, Плахотнюк покинув країну й виїхав за кордон, коли проти нього відкрили кримінальні справи за корупцію, шахрайство та відмивання грошей.
Його пов’язують із так званою "крадіжкою століття" - розкраданням понад мільярда доларів із банківської системи Молдови.