Беглого олигарха Плахотнюка готовятся передать Молдове: что решил суд Греции

Заседание состоялось без участия самого Плахотнюка. В зале присутствовали его адвокаты, а также представители посольства Молдовы в Греции.

Власти Молдовы направили в Грецию два официальных заявления об экстрадиции - от Генеральной прокуратуры и от Министерства юстиции для расследования по делу "Банковского мошенничества" и еще трех уголовных производств.

Кроме того, запрос на его выдачу подала и Франция.

По версии следствия, Плахотнюк причастен к выводу более 1 млрд долларов из банковской системы Молдовы в 2013-2015 годах. Сам он все обвинения отвергает и заявляет о "политическом преследовании".