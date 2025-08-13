Беглого олигарха Плахотнюка готовятся передать Молдове: что решил суд Греции

Апелляционный суд Афин разрешил экстрадицию бывшего молдавского олигарха Владимира Плахотнюка в Молдову. Однако окончательное решение о его выдаче будет принимать Министерство юстиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV8.
Заседание состоялось без участия самого Плахотнюка. В зале присутствовали его адвокаты, а также представители посольства Молдовы в Греции.
Власти Молдовы направили в Грецию два официальных заявления об экстрадиции - от Генеральной прокуратуры и от Министерства юстиции для расследования по делу "Банковского мошенничества" и еще трех уголовных производств.
Кроме того, запрос на его выдачу подала и Франция.
По версии следствия, Плахотнюк причастен к выводу более 1 млрд долларов из банковской системы Молдовы в 2013-2015 годах. Сам он все обвинения отвергает и заявляет о "политическом преследовании".
Напомним, 22 июля Владимира Плахотнюка задержали в аэропорту Афин вместе с экс-депутатом Константином Цуцу.
Во время посадки на рейс он предъявил паспорт на имя "Кирсанов", что вызвало подозрения полиции. Впоследствии у Плахотнюка изъяли 21 поддельный документ. Среди них было 11 паспортов на различные гражданства Украины, Румынии, России и ряда других стран.
Среди имен, использованных Плахотнюком были Аль Шахин Ферейдун Шахин Яко, Антоке Михай, Таушанов Михаил, Кирсанов Станислав и другие.
Владимир Плахотнюк - молдавский бизнесмен и бывший политик, который в 2010-х годах имел значительное влияние на политическую жизнь Молдовы.
Он возглавлял Демократическую партию и фактически контролировал правительство и государственные структуры, включая судебную систему, правоохранительные органы и медиа, что позволяло ему давить на политических оппонентов.
В 2019 году, после смены власти в Молдове, Плахотнюк покинул страну и выехал за границу, когда против него открыли уголовные дела за коррупцию, мошенничество и отмывание денег.
Его связывают с так называемой "кражей века" - хищением более миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.