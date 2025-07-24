Греція вилучила у молдовського олігарха-втікача Плахотнюка 11 фальшивих паспортів

У Греції поліція вилучила у молдовського олігарха-втікача Влада Плахотнюка 21 підроблений документ. Серед них було 11 паспортів на різні громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

У Цуцу знайшли п’ять підроблених документів румунського та болгарського зразків, у Плахотнюка - 21.

"Під час особистого огляду в аеропорту і обшуку за місцем проживання виявлено документи з різними особами, деякі з яких видані однією країною, але мають різні імена, фотографії та дати народження", - повідомили в поліції.

За даними силовиків, грецька поліція повідомила Кишинів про велику кількість фальшивих документів, оформлених на ім’я Плахотнюка та його соратника Костянтина Цуцу, виданих різними країнами.

Затримання Плахотнюка

Нагадаємо, 22 липня поліція Молдови повідомила про затримання Влада Плахотнюка в Греції за інформацією, отриманою від офісу Інтерполу в Афінах.

Після цього міністерство юстиції Молдови розпочало процес екстрадиції олігарха-втікача.

Хто такий Плахотнюк

Владимир Плахотнюк - молдовський бізнесмен та колишній політик, який у 2010-х роках мав великий вплив на політичне життя Молдови. Він очолював Демократичну партію і фактично контролював уряд та державні структури країни. Його вплив охоплював судову систему, правоохоронні органи та засоби масової інформації, що давало йому можливість тиснути на політичних супротивників.

У 2019 році, після зміни влади в Молдові, Плахотнюк покинув країну і втік за кордон, коли проти нього почали відкривати кримінальні справи за корупцію, шахрайство та відмивання грошей. Його пов’язують із так званою "крадіжкою століття" - розкраданням понад мільярда доларів із банківської системи Молдови.

Влада Молдови та міжнародні партнери неодноразово наголошували на необхідності притягнення Плахотнюка до відповідальності.

У лютому 2025 року Інтерпол оголосив його у міжнародний розшук, видавши "червоне повідомлення".

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