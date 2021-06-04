Если олигарх скроет состояние, ему будет грозить тюрьма, - Минюст

Малюська подчеркнул, что после возобновления уголовной ответственности за ложь в декларациях, украинским олигархам за сокрытие состояний будет угрожать тюрьма.

"Многие обвиняют, что последствий для олигархов вроде бы нет. Есть и они огромные - декларирование. Если кто-то из олигархов спрячет какой-то актив, где он зарабатывает деньги на государственном бюджете, - тюрьма. Законопроект, ветированный президентом, будет откорректирован и даже отсутствующая декларация будет тянуть за собой тюрьму. Последствие безумное", - сказал министр.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах.

Как отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов, этот законопроект должен создать фундамент для деолигархизации. Данилов также анонсировал новые законопроекты, нацеленные на деолигархизацию в Украине.

Больше об этом законопроекте читайте в материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".

Война против олигархов - основная тема нового выпуска "Свободы слова Савика Шустера". Гости и эксперты в прямом эфире рассказывают, сколько в Украине всего олигархов, а также о том, кто сможет приобрести паи с 1 июля (после открытия рынка земли).

Об этом всем и не только рассказывают секретарь СНБО Алексей Данилов, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов и другие компетентные эксперты.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" нардеп Власенко выразил непонимание того, по которым будут определять олигархов.

Также в выпуске пассажир Ryanair рассказал, что происходило в самолете, который принудительно посадили в аэропорту Минска из-за якобы заложенной бомбы на борту, после чего был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Кроме того, Алексей Данилов прокомментировал ситуацию вокруг принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска.

В том же выпуске депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал сближение России и Беларуси, а также рассказал об угрозах для Украины.

Кроме того, стало известно, что киевляне думают об обысках в Киевской администрации. А еще жители столицы ответили на вопрос: "Кампания, которая идет сейчас против мэра Киева - это борьба с коррупцией в Киеве или политическая борьба против Кличко?".