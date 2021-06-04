Якщо олігарх приховає статки, йому загрожуватиме в'язниця, - Мін'юст

Малюська наголосив, що після відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, українським олігархам за приховування статків загрожуватиме в'язниця.

"Чимало хто звинувачує, що наслідків для олігархів начебто немає. Є і вони величезні - декларування. Якщо хтось з олігархів сховає якийсь актив, де він заробляє гроші на державному бюджеті, - в'язниця. Законопроект, ветований президентом, буде відкоригований і навіть відсутня декларація буде тягнути за собою в'язницю. Наслідок шалений", - сказав міністр.

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про олігархів.

Як зазначав секретар РНБО Олексій Данілов, цей законопроект має створити фундамент для деолігархізації. Данілов також анонсував нові законопроекти, націлені на деолігархізацію в Україні.

Більше про цей законопроект читайте в матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

Війна проти олігархів - основна тема нового випуску "Свободи слова Савіка Шустера". Гості і експерти у прямому ефірі розповідають, скільки в Україні всього олігархів, а також про те, хто зможе придбати паї з 1 липня (після відкриття ринку землі).

Про це все і не тільки розповідають секретар РНБО Олексій Данілов, міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов та інші компетентні експерти.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" нардеп Власенко висловив нерозуміння того, за якими будуть визначати олігархів.

Також у випуску пасажир Ryanair розповів, що відбувалося в літаку, який примусово посадили в аеропорту Мінська через нібито закладену бомбу на борту, після чого було затримано білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Окрім того, Олексій Данілов прокоментував ситуацію навколо примусової посадки пасажирського літака в аеропорту Мінська.

У тому ж випуску депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс прокоментував зближення Росії та Білорусі, а також розповів про загрози для України.

Крім того, стало відомо, що кияни думають про обшуки в Київській адміністрації. А ще мешканці столиці відповіли на питання: "Кампанія, яка йде зараз проти мера Києва - це боротьба з корупцією в Києві чи політична боротьба проти Кличка?".