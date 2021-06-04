Кто кому олигарх? Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера
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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины;
Денис Малюська, министр юстиции Украины;
Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики;
Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;
Александр Корниенко, глава партии «Слуга Народа»;
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО «Батькивщина»;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии «Европейская Солидарность»;
Кира Рудык, глава партии «Голос»;
Андрей Костин, народный депутат, «Слуга Народа»;
Владимир Гройсман, лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана», премьер-министр Украины (2016-2019);
Олег Ляшко, лидер «Радикальной партии»;
Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания «Гордон».
Они говорят, а решает народ.