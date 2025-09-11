Ольга Сумська з молодшою донькою підкорили осінніми образами (фото)

Ольга Сумська та 23-річна Ганна Борисюк з'явилися на Ukrainian Fashion Week в стильних образах, які хочеться повторити. Їхній вихід - яскравий приклад того, як можна поєднати класику й сучасні тренди в осінньому гардеробі.

Детальніше про модні образи мати та доньки розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Сумської.

Який образ обрала Ольга Сумська

На Тижні моди зірка українського кіно з'явилася у довгій спідниці та подовженому жакеті вільного крою, підкресливши талію коричневим ременем.

Вона доповнила лук стильними аксесуарами: масивним кольє, сонцезахисними окулярами, хусткою та сумкою у світлому відтінку.

Образ завершили коричневі чоботи, які вдало перегукуються з ремінцем.

Зірка зробила ставку на стриману елегантність у відтінках бежевого. Ідеальне поєднання для осіннього сезону.

Сумська в модному осінньому образі (фото: instagram.com/olgasumska)

Вбрання Ганни Борисюк

Донька акторки підкорила ніжним і водночас сучасним нарядом, у якому поєднала довгу спідницю світлого кольору з візерунком та нюдовий топ.

Наверх вона накинула легку рожеву сорочку, яка додала образу свіжості та невимушеності.

Стильним акцентом стала срібляста сумка Chanel на ланцюжку, яка підкреслила статусність наряду.

Образ доньки Сумської на Тижні моди (фото: instagram.com/olgasumska)

Тренди від Сумської та її доньки, які варто повторити

Модний вихід зіркової родини показав, що осінній гардероб може бути водночас елегантним і сучасним.

Класичні силуети, бежеві та пастельні відтінки й оригінальні аксесуари - саме ці деталі роблять образ стильним і трендовим восени.

Раніше Сумська з молодшою донькою вразили стильними образами на презентації модної колекції.