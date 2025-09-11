ua en ru
Ольга Сумська з молодшою донькою підкорили осінніми образами (фото)

Четвер 11 вересня 2025 10:01
Ольга Сумська та Ганна Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ольга Сумська та 23-річна Ганна Борисюк з'явилися на Ukrainian Fashion Week в стильних образах, які хочеться повторити. Їхній вихід - яскравий приклад того, як можна поєднати класику й сучасні тренди в осінньому гардеробі.

Детальніше про модні образи мати та доньки розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Сумської.

Який образ обрала Ольга Сумська

На Тижні моди зірка українського кіно з'явилася у довгій спідниці та подовженому жакеті вільного крою, підкресливши талію коричневим ременем.

Вона доповнила лук стильними аксесуарами: масивним кольє, сонцезахисними окулярами, хусткою та сумкою у світлому відтінку.

Образ завершили коричневі чоботи, які вдало перегукуються з ремінцем.

Зірка зробила ставку на стриману елегантність у відтінках бежевого. Ідеальне поєднання для осіннього сезону.

Ольга Сумська з молодшою донькою підкорили осінніми образами (фото)Сумська в модному осінньому образі (фото: instagram.com/olgasumska)

Вбрання Ганни Борисюк

Донька акторки підкорила ніжним і водночас сучасним нарядом, у якому поєднала довгу спідницю світлого кольору з візерунком та нюдовий топ.

Наверх вона накинула легку рожеву сорочку, яка додала образу свіжості та невимушеності.

Стильним акцентом стала срібляста сумка Chanel на ланцюжку, яка підкреслила статусність наряду.

Ольга Сумська з молодшою донькою підкорили осінніми образами (фото)Образ доньки Сумської на Тижні моди (фото: instagram.com/olgasumska)

Тренди від Сумської та її доньки, які варто повторити

Модний вихід зіркової родини показав, що осінній гардероб може бути водночас елегантним і сучасним.

Класичні силуети, бежеві та пастельні відтінки й оригінальні аксесуари - саме ці деталі роблять образ стильним і трендовим восени.

Раніше Сумська з молодшою донькою вразили стильними образами на презентації модної колекції.

