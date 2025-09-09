Як пройшов Тиждень моди в Києві: 10 найяскравіших весняних колекцій від українських дизайнерів

У Києві пройшов Ukrainian Fashion Week SS26. Цього разу концепція полягала в пошуку та демонстрації зв'язку української моди з візуальним мистецтвом. Тому особливе місце в програмі сезону присвячене подіям, які представляють взаємодію мистецтва й моди.

Article

Це бренд сталої моди, що відображає стиль життя й мислення сучасної жінки. Асортимент охоплює базові carryover-моделі та сезонні лімітовані дропи. Цієї осені Article вперше взяв участь в Ukrainian Fashion Week.

Головна ідея колекції - structure your freedom. Чіткі лінії, продумані текстури, збалансовані кольори та вивірені фасони формують універсальну базу, у якій легко проявляти себе. Колекція включає піджаки, сорочки, широкі брюки, спідниці та жилети.

Колекція ARTICLE (фото: пресслужба)

DAMIRLI

Це український бренд, що поєднує актуальність та історичний код, створюючи нову класику. Його ім'я здобуло широку відомість завдяки численним образам, створеним для Володимира Зеленського та Олександра Усика.

У новому сезоні бренд представив елегантну капсулу речей: поло, пуховики, та піджаки. Поло - універсальний елемент гардероба, який поєднує щоденний комфорт та витонченість. Пуховики - функціональний, проте вишуканий верхній одяг. Піджаки в мінімалістичному стилі відкривають новий погляд на чоловічу класику - стриману, але водночас виразну.

Колекція DAMIRLI (фото: пресслужба)

MARCHI

Український бренд MARCHI, що спеціалізується на верхньому одязі, представив нову колекцію, де український мінімалізм віртуозно поєднується із французьким шиком.

Невимушеність та французький шик стали основою стилістичного напрямку колекції - вільні силуети, невагомі тканини та крій, що дає безкомпромісне відчуття свободи. Це підкреслюють й абстрактні принти із зображенням парашута й дельтапланів.

Колекція MARCHI (фото: пресслужба)

SANTA

Колекція бренду на весну-літо 2026 представляє корсети з бурлескним кодом, сукні-жакети з рожевого сатину, видовжені кейпи, об'ємні рукави й драматичні силуети.

Для досягнення ефекту легкості та витонченості дизайнерка Яна Станіславська використала шовк, сатин і крепдешин. А м'яка та рішуча шкіра додає сучасної сили та виразності. Білий денім приносить несподівану чистоту й чіткість.

Колекція SANTA (фото: пресслужба)

Khrystyna Rachytska

Це український бренд етновбрання, що створює унікальні вироби ручної роботи та прагне донести знахідки українського мистецтва до широкого кола глядачів через вбрання та вишивку.

Центральним символом нової колекції постає образ яблуні. Колекція складається з жіночого вбрання створеного із льону та шовку, які оздоблені ручною вишивкою "гладь" та "низинка". Кожен образ доповнюють аксесуари з притаманних для традиційних українських прикрас матеріалів: воску, латуні, гранату, бурштину, скла та емалі.

Колекція Khrystyna Rachytska (фото: пресслужба)

CHUPRINA

Нова колекція вибудувана навколо твіду. Колекція досліджує феномен жіночності крізь призму сучасності. Це розслаблена розкіш, що поєднується з новим поглядом на чуттєвість і сексуальність.

Основні силуети колекції: сукні, жакети, брюки та комбінезони з акцентною бахромою та делікатним оздобленням. У колекції окремо винесена лінія з семи бавовняних сорочок, кожна з яких має назву одного з днів тижня. Колірна палітра поєднує основний у колекції молочний з відтінками матча та акцентами ніжного рожевого.

Колекція CHUPRINA (фото: пресслужба)

GURANDA

Нова колекція бренду GURANDA народилася зі зв'язку дизайнерки з її рідною Херсонщиною. Головним джерелом натхнення стала краса Лемурійського озера, що відоме своїми рожевими водами.

Колекція досліджує дуальність тендітності та стійкості. Повітряні шифонові сукні та костюми у ніжно-коралових відтінках нагадують легке хвилювання води, тоді як строгі блакитні силуети, виконані зі щільних фактур, втілюють захищеність і силу.

Основні образи колекції включають: світло коралові тюлеві сукні та костюми, блакитні сукні з виразною стьобаною фактурою, костюми з широкими брюками, корсетні сукні довжини міні та максі, об'ємні топи та сукні з рюшами.

Колекція GURANDA (фото: пресслужба)

MINT

Нова колекція бренду "Шепіт Сходу" створена для жінки, яка не намагається привернути увагу - вона її вже має. У центрі колекції - сила м'якості, витонченість спокуси, тиша, що звучить голосніше ніж слова.

Колірна гама колекції варіюється від глибоких, наповнених відтінків ночі, до теплих кольорів східного сонця: чорний, червоний і м'ятний. Образи прикрашені золотом - вишивкою й декоративними елементами. Масивні прикраси доповнюють кожен образ, посилюючи його силу, глибину та характер.

Колекція MINT (фото: пресслужба)

Andreas Moskin

Нова колекція SS26 називається "Жити назустріч". У чоловічій частині колекції представлено оверсайз костюми, жилети та шорти-бермуди. Бренд також презентує свою дебютну жіночу лінію, що вирізняється максісукнями та деконструйованими костюмами.

До того ж уже третій сезон поспіль у колекції присутні адаптивні речі: від брюк із прихованими застібками для зручного доступу до протезів до спеціальної вишивки на одязі, що допомагає людям із порушеннями зору. Жакети мають регульовані застібки, а топи створені з використанням магнітних кріплень.

Колекція Andreas Moskin (фото: пресслужба)

the COAT by Katya Silchenko

Показ Катерини Сільченко став завершальним акордом 57-го Тижня моди. Її подія зібрала близько 600 людей у павільйоні на ВДНГ. Колекція Сільченко демонструє спокій і врівноваженість, а ще впевненість у наступних кроках. Такі відчуття виникають завдяки використанню теплих коричневих відтінків.

Засновниця бренду the COAT здивувала не лише новою колекцією, а й весіллям прямо на власному показі. У фіналі дизайнерка сказала "так" коханому Сергію Неклеві. За традицією кожен модний показ завершується весільним образом, тож і 57 сезон Тижня моди в Україні не став винятком.

Колекція та весілля Катерини Сільченко (фото: пресслужба)