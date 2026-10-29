В Олешках завершили розмінування маршрутів для гуманітарної місії, - Лубінець

Розмінування завершено

Підготовка до гуманітарної місії в Олешках виходить на завершальний етап. Розмінування визначених маршрутів завершено, каже Лубінець.

"Гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення. Очікується, що він прибуде до центральної лікарні. Усім громадянам буде надана вся необхідна допомога", - пообіцяв чиновник.

Лубінець зазначив, що люди, які бажають виїхати з Олешок, можуть це зробити до 14:00 при всіх необхідних заходах безпеки.

"Роздача гуманітарної допомоги буде організована після 14:30", - уточнив він.

Хто координує місію

За словами Лубінця, делегації України, РФ та США зібралися для координації подальших дій у межах гуманітарної місії. Також присутні журналісти трьох країн.

Лубінець подякував Першій леді США Меланії Трамп за "особисту залученість, посередництво та координацію зусиль, завдяки яким вдалося досягти важливих гуманітарних домовленостей".