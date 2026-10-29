В Олешках завершили розмінування маршрутів для гуманітарної місії, - Лубінець

Розмінування маршрутів для гуманітарного конвою та евакуації з Олешок закінчилося. Люди зможуть виїхати з окупованого міста 30 жовтня до 14.00.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.
Підготовка до гуманітарної місії в Олешках виходить на завершальний етап. Розмінування визначених маршрутів завершено, каже Лубінець.
"Гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення. Очікується, що він прибуде до центральної лікарні. Усім громадянам буде надана вся необхідна допомога", - пообіцяв чиновник.
Лубінець зазначив, що люди, які бажають виїхати з Олешок, можуть це зробити до 14:00 при всіх необхідних заходах безпеки.
"Роздача гуманітарної допомоги буде організована після 14:30", - уточнив він.
За словами Лубінця, делегації України, РФ та США зібралися для координації подальших дій у межах гуманітарної місії. Також присутні журналісти трьох країн.
Лубінець подякував Першій леді США Меланії Трамп за "особисту залученість, посередництво та координацію зусиль, завдяки яким вдалося досягти важливих гуманітарних домовленостей".
Раніше РБК-УКраїна писало, що у районі Олешок на Херсонщині уже 54 години поспіль зберігається режим тиші. Для жителів готують гуманітарну допомогу, яку планують доправити до міста вже завтра, 30 жовтня.
Окрім того, за даними Fox News, Україна та РФ погодили щомісячну допомогу на Херсонщині після гуманітарної місії в Олешках.
Також перша леді США Меланія Трамп заявила, що в окуповані Олешки вирушать кілька журналістів Newsmax, щоб незалежно висвітлювати гуманітарну місію.