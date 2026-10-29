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В Олешках завершили разминирование маршрутов для гуманитарной миссии, - Лубинец

20:26 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Getty Images)

Разминирование маршрутов для гуманитарного конвоя и эвакуации из Олешек закончилось. Люди смогут уехать из оккупированного города 30 октября до 14:00.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Разминирование завершено

Подготовка к гуманитарной миссии в Олешках выходит на завершающий этап. Разминирование определенных маршрутов завершено, говорит Лубинец.

"Гуманитарный конвой сформирован и готов к отправке. Ожидается, что он прибудет в центральную больницу. Всем гражданам будет предоставлена вся необходимая помощь", - пообещал чиновник.

Лубинец отметил, что люди, желающие уехать из Олешек, могут это сделать до 14:00 при всех необходимых мерах безопасности.

"Раздача гуманитарной помощи будет организована после 14:30", - уточнил он.

Кто координирует миссию

По словам Лубинца, делегации Украины, РФ и США собрались по координации дальнейших действий в рамках гуманитарной миссии. Также присутствуют журналисты из трех стран.

Лубинец поблагодарил Первую леди США Меланию Трамп за "личную вовлеченность, посредничество и координацию усилий, благодаря которым удалось достичь важных гуманитарных договоренностей".

Ранее РБК-Украина писало, что в районе Олешек Херсонской области уже 54 часа подряд сохраняется режим тишины. Для жителей готовят гуманитарную помощь, которую планируют доставить в город уже 30 октября.

Кроме того, по данным Fox News, Украина и РФ согласовали ежемесячную помощь в Херсонской области после гуманитарной миссии в Олешках.

Также первая леди США Мелания Трамп заявила, что в оккупированные Олешки отправятся несколько журналистов Newsmax, чтобы независимо освещать гуманитарную миссию.

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