В Олешках завершили разминирование маршрутов для гуманитарной миссии, - Лубинец

Разминирование завершено

Подготовка к гуманитарной миссии в Олешках выходит на завершающий этап. Разминирование определенных маршрутов завершено, говорит Лубинец.

"Гуманитарный конвой сформирован и готов к отправке. Ожидается, что он прибудет в центральную больницу. Всем гражданам будет предоставлена вся необходимая помощь", - пообещал чиновник.

Лубинец отметил, что люди, желающие уехать из Олешек, могут это сделать до 14:00 при всех необходимых мерах безопасности.

"Раздача гуманитарной помощи будет организована после 14:30", - уточнил он.

Кто координирует миссию

По словам Лубинца, делегации Украины, РФ и США собрались по координации дальнейших действий в рамках гуманитарной миссии. Также присутствуют журналисты из трех стран.

Лубинец поблагодарил Первую леди США Меланию Трамп за "личную вовлеченность, посредничество и координацию усилий, благодаря которым удалось достичь важных гуманитарных договоренностей".