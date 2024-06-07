Олещук розповів про відбиття російської комбінованої атаки цієї ночі
Силами та засобами протиповітряної оборони при відбитті ворожої комбінованої атаки цієї ночі були збиті усі крилаті ракети російських окупантів та майже пів сотні "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Миколу Олещука.
Зазначається, що загалом противник застосував під час цієї атаки 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136".
Особливість атаки
Олещук уточнив, що окупанти били зі стратегічної авіації Ту-95МС по об'єктах критичної інфраструктури України. Пуски ракет були здійснені бомбардувальниками з повітряного простору Саратовської області (РФ).
А дрони-камікадзе противник запускав із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська (РФ), а також з мису Чауда в окупованому Криму.
Робота ППО
"В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях", - йдеться в заяві генерала.
Олещук додав, що відбивали повітряний напад:
- мобільні вогневі групи Сил оборони України,
- винищувальна авіація,
- підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.
Комбінована атака РФ по Україні 7 червня
Раніше повідомлялося, що в Україні цієї ночі була оголошена масштабна повітряна тривога через черговий масований повітряний удар російських окупантів.
Під час ворожої атаки "Шахедами" в Одесі пролунали вибухи. Крім того, вибухи лунали в Хмельницькій області. У регіоні під ворожий удар потрапило, зокрема, місто Старокостянтинів. Про роботу ППО повідомлялося, зокрема, у Київській області. Вже вранці начальник Київської ОВА розповів, що в регіоні через ворожий удар сталася пожежа на промисловому об'єкті, обійшлося без постраждалих.
Додамо, у Польщі заявляли, що разом зі союзниками піднімали військову авіацію на тлі цієї повітряної атаки РФ по Україні.
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