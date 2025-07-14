Трамп розповів, як Меланія реагувала на його дзвінки Путіну

Президент США Дональд Трамп розповів, що після телефонних розмов з російським диктатором Володимиром Путіним дізнався про черговий обстріл України від своєї дружини Меланії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп заявив під час спільної прес-конференції з генсекретарем Марком Рютте.

"Розмови (з Путіним - ред.) нічого не значать. Мої переговори з ним (Путіним - ред.) завжди дуже приємні", - сказав Трамп.

Потім він згадав, як після однієї з розмов з Путіним прийшов додому і розповів про це Меланії.

"Я приходжу додому, кажу першій леді - знаєш, я сьогодні розмовляв із Володимиром (Путіним - ред.), у нас була чудова розмова. А вона каже: "Правда? Вони щойно атакували ще одне місто", - розповів Трамп.

Пізніше, під час іншого виступу, Трамп уточнив, що тоді Меланія розповіла йому про обстріл Росією будинку для літніх людей.

Кажучи про російського диктатора, Трамп наголосив: "Я не хочу називати його вбивцею, але він жорсткий хлопець".

Він також додав, що кремлівський лідер неодноразово вводив в оману попередніх американських президентів.

"Він обдурив багатьох: обдурив Клінтон, Буша, Обаму, Байдена. Мене не обдурив, але кажу: у якийсь момент слова втрачають сенс. Потрібні дії. Потрібні результати", - підкреслив Трамп.

Що відомо про стосунки Дональда і Меланії Трамп

Вони побралися у січні 2005 року, і для Дональда Трампа це вже третій шлюб. У подружжя народився син - Беррон Вільям Трамп, який став єдиною спільною дитиною Меланії та п’ятим нащадком Дональда.

Беррон відомий своєю пристрастю до футболу. У вересні 2017 року його зарахували до складу команди U12 Академії D.C. United на сезон 2017–2018. У лютому 2019 року він грав за футбольну асоціацію Арлінгтона. Торік юнак завершив навчання в Оксбриджській академії у Флориді та вступив до Нью-Йоркського університету.

Меланія Трамп народилася у місті Ново Место, що тоді було частиною Югославії (нині - Словенія - ред.). У минулому вона мала успішну кар’єру моделі, а згодом стала другою першою леді США, яка народилася за межами країни. Першою була Луїза Адамс. Американське громадянство Меланія отримала у 2006 році.