Олена Зеленська розповіла, якою бачить перемогу України у війні

"Я маю сказати, що це моя думка: я впевнена, що це насамперед повернення всіх наших територій з 91-го року", - сказала вона.

За її словами, друге - це повернення всіх наших людей: полонених, військовополонених, наших дітей, людей, які виїхали. "Ми дуже хочемо, щоби повернулися наші вимушені переселенці, ті, хто хоче повернутися, і дуже хочемо, щоб їх було більше. Нам потрібні люди в Україні", - зазначила дружина президента.

Зеленська назвала і третій компонент - це справедливість. "Без створення Міжнародного трибуналу, без роботи Міжнародного кримінального суду, щоби кожен, хто віддавав накази, хто їх виконував, отримали не тільки вирок, але і покарання - я не буду відчувати перемоги. Але я впевнена, що ми зможемо все це зробити", - додала перша леді України.

Думки українців щодо перемоги

За даними опитування Центру Разумкова, 93% українців вірять у перемогу, а половина (50%) переконані, що вона настане до кінця 2023 року. Найчастіше українці розглядають як перемогу вигнання російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року (47% серед тих, хто вірить у перемогу України) або знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії (31%).

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", основні фактори, що допомагають українцям зберігати стійкість під час війни з Росією, це віра в Збройні сили України (86%) та сім’я і близькі (61%).

У червні 2023 року більшість українців (58%) заявили, що задля перемоги готові терпіти труднощі через війну кілька років. Ще 11% зазначили, що готові потерпіти близько року, 12% - кілька місяців. Не готові терпіти труднощі 11% опитаних.