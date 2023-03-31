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Половина українців вірять у перемогу до кінця року

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Україна, П'ятниця 31 березня 2023 12:12
Половина українців вірять у перемогу до кінця року Фото: у перемогу до кінця року вірять 50% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більше 90% українців вірять у перемогу у війні з Росію. Респонденти демонструють помірний оптимізм щодо термінів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора соціологічної служби Центру Разумкова Андрія Биченка під час презентації дослідження, яке транслювалося на Youtube.

За його словами, загалом вірять у перемогу України 93% опитаних, з яких 79,5% повністю впевнені в цьому, а 13,5% скоріше впевнені.

"Що того, коли настане ця перемога, громадяни також демонструють досить помітний оптимізм. Половина опитаних вважають, що перемога України у цій війні наступить ще до кінця цього року", - сказав Биченко.

Крім того, 26% вважають, що перемога буде через один-два роки, ще 7,5% - що через три-п'ять років, а 1% думають, що вона настане не раніше ніж через п’ять років.

Опитування, проводилося Центром Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у лютому 2023 року більшість українців (67%) вважали, що Росія вичерпує свої ресурси і що для України реально разом із партнерами не у віддаленому майбутньому здобути перемогу.

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