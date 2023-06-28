Елена Зеленская рассказала, какой видит победу Украины в войне

Победа Украины в войне с Россией должна включать в себя несколько компонентов. Среди них возвращение территорий, людей и наказание агрессора.

"Я должна сказать, что это мое мнение: я уверена, что это, прежде всего, возвращение всех наших территорий с 91-го года", - сказала она.

По ее словам, второе - это возвращение всех наших людей: пленных, военнопленных, наших детей, уехавших людей. "Мы очень хотим, чтобы вернулись наши вынужденные переселенцы, те, кто хочет вернуться, и очень хотим, чтобы их было больше. Нам нужны люди в Украине", - отметила супруга президента.

Зеленская назвала и третий компонент - это справедливость. "Без создания Международного трибунала, без работы Международного уголовного суда, чтобы каждый, кто отдавал приказы, кто их исполнял, получили не только приговор, но и наказание - я не буду чувствовать победы. Но я уверена, что мы сможем все это сделать", - добавила первая леди Украины.

Мнения украинцев о победе

По данным опроса Центра Разумкова, 93% украинцев верят в победу, а половина (50%) убеждена, что она наступит до конца 2023 года. Чаще всего украинцы рассматривают как победу изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года (47%) или уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России (31%).

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", основные факторы, помогающие украинцам сохранять устойчивость во время войны с Россией, это вера в Вооруженные силы Украины (86%) и семья и близкие (61%).

В июне 2023 года большинство украинцев (58%) заявили, что ради победы готовы терпеть трудности из-за войны в течение нескольких лет. Еще 11% отметили, что готовы потерпеть около года, 12% - несколько месяцев. Не готовы терпеть трудности 11% опрошенных.