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Формула українців: що допомагає зберігати стійкість під час війни

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Україна, Вівторок 27 червня 2023 15:05
Формула українців: що допомагає зберігати стійкість під час війни Фото: українці вірять у ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Віра в Збройні сили України (86%) та сім’я і близькі (61%) - основні фактори, що допомагають українцям зберігати стійкість під час війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Третина зазначили, що таким фактором є щоденна праця (31%), до чверті - віра у державу, релігія, чи віра у Бога. По 12% зазначили, що сприяють їхній стійкості участь у волонтерстві та зборах коштів, а також міжнародна допомога.

Формула українців: що допомагає зберігати стійкість під час війни

Опитування було проведене 6-11 червня 2023 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, 93% українців вірять у перемогу, а половина (50%) переконані, що вона настане до кінця 2023 року.

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