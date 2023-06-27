Формула українців: що допомагає зберігати стійкість під час війни

Віра в Збройні сили України (86%) та сім’я і близькі (61%) - основні фактори, що допомагають українцям зберігати стійкість під час війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Третина зазначили, що таким фактором є щоденна праця (31%), до чверті - віра у державу, релігія, чи віра у Бога. По 12% зазначили, що сприяють їхній стійкості участь у волонтерстві та зборах коштів, а також міжнародна допомога.

Опитування було проведене 6-11 червня 2023 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.