Як довго готові українці терпіти труднощі війни заради перемоги: дані опитування

У червні 2023 року більшість українців (58%) зазначили, що задля перемоги готові терпіти труднощі через війну кілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Ще 11% зазначили, що готові потерпіти близько року, 12% - кілька місяців. Не готові терпіти труднощі - 11% опитаних, найбільше таких - серед бідних прошарків населення (23%).

Опитування було проведене 6-11 червня 2023 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.