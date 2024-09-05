Олексій Кулеба очолив Мінвідновлення

За відповідне рішення проголосували 240 парламентарів.

Зазначимо, що Кулеба очолить Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, до якого також планують приєднати Мінреінтеграції. Але згодом його планують розділити на Мінрегіону та Мінінфраструктури.

Як голосували нардепи

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 167

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 11

"Платформа за життя та мир" - 17

"За майбутнє" - 8

"Голос" - 1

"Довіра" - 16

"Відновлення України" - 14

Позафракційні - 6

Фото: результати голосування в Раді за призначення Олексія Кулеби віцепрем'єром з відновлення (t.me/yzheleznyak)

Що відомо про Олексія Кулебу

Олексій Кулеба народився 1983 року в місті Києві. У 2005 році після закінчення Київського національного економічного університету отримав диплом магістра з міжнародної економіки. У 2005-2008 роках навчався в аспірантурі Національної академії державного управління при президентові України. Є кандидатом наук із державного управління. Одружений, має двох дочок

Працював на посаді менеджера Комунального підприємства Київської обласної ради "Київ - медіа". Пізніше став старшим викладачем кафедри організації самоврядування ПАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом". Був директором ТОВ "Аспер Естейр", а також працював викладачем правознавства в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Також Кулеба був помічником депутата Київської міської ради на громадських засадах, а у 2016-2017 роках радником генерального директора комунального підприємства з охорони, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо".

В листопаді 2019 року Кулебу призначили директором Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради, а у 2021-му - заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.