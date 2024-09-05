Алексей Кулеба возглавил Минвосстановления

Верховная Рада назначила вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины. Им стал Алексей Кулеба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка.
За соответствующее решение проголосовали 240 парламентариев.
Кулеба возглавит Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, к которому также планируют присоединить Минреинтеграции. Но позже его планируют разделить на Минрегионов и Мининфраструктуры.
Голосование по фракциям:
Внефракционные - 6
Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005 году после окончания Киевского национального экономического университета получил диплом магистра по международной экономике. В 2005-2008 учился в аспирантуре Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Является кандидатом наук по государственному управлению. Женат, имеет двух дочерей
Работал в должности менеджера Коммунального предприятия Киевского областного совета "Киев - медиа". Позже стал старшим преподавателем кафедры организации самоуправления ПАО "Высшее учебное заведение "Межрегиональная Академия управления персоналом". Был директором ООО "Аспер Эстейр", а также работал преподавателем правоведения в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова.
Также Кулеба был помощником депутата Киевского городского совета на общественных началах, а в 2016-2017 годах советником генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо".
В ноябре 2019 Кулебу назначили директором Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевского городского совета, а в 2021-м - заместителем главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.
В начале февраля 2022 года президент Владимир Зеленский назначил Кулебу главой Киевской ОГА. Впрочем, после вторжения он был назначен руководителем группы советников вне штата начальника Киевской областной военной администрации, а затем его снова вернули руководить областью.
В январе 2023 года Кулебу был назначен заместителем главы Офиса президента вместо Кирилла Тимошенко.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.